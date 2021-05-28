Паспорт в форме книжечки останется действующим до окончания срока его действия.

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект № 3986, которым предлагается отказаться от паспортов в форме бумажных книжечек.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о паспорте в форме книжечки, поданный Кабинетом Министров Украины, по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в тексте решения комитета.

Законопроектом предлагается отменить постановление Кабинета министров от 26 июня 1992 года № 2503-ХІІ "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

Паспорт в форме книжечки, оформленный до вступления в силу предложенного проекта закона, действует до окончания срока его действия. Срок действия паспорта заканчивается при достижении человеком 25-летнего возраста, при достижении 45-летнего возраста, а после 45-летнего возраста паспорт-книжечка будет действовать бессрочно при условии, что в него вклеена новая фотография.

Читайте такжеУкраина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк обосновал необходимость его принятия коллизией между старыми нормативно-правовыми актами, подделкой бумажных документов, а также тем, что заканчиваются бланки паспортов в форме книжечки, сообщается на сайте Верховной Рады.

"Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро нечего будет выдавать. К тому же за 2019-2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел по подделке бумажных паспортов. Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Отменена же будет только выдача новых. Тем кому исполнится 25 и 45 лет будут получать новые ID-карты", - отметил Соколюк.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий