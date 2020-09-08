Антон Геращенко подтвердил, что Колесникова осталась на территории Беларуси.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что Мария Колесникова осталась на территории Беларуси.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", - написал он.

По его словам, выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова не был добровольным.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину", - заявил Геращенко.

Также он добавил, что отныне Лукашенко ответственный за жизнь Колесниковой:

"Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - резюмировал Геращенко.

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Задержание Марии Колесниковой: что известно

Очевидец похищения Анастасия рассказала, что оппозиционерку похитили у Национального художественного музея - неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Мария была одна в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ, и стал выяснять, где находится Мария. Позже телефон Родненкова также стал недоступен.

Появилась также информация о задержании члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова. Накануне во время протестных акций задержана и руководитель общественного экологического объединения "Экодом" Ирина Сухий.

Минская милиция заявляет, что не задерживала Марию Колесникову. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Позже появилась информация о том, что Колесникова покинула Беларусь и прибыла в Украину. По другой версии, Колесникову задержали на границе, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть Беларусь.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что Родненков и Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу.

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Автор: Екатерина Лиманская