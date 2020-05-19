СБУ не расследует слова Кивы, обозвавшего Львовскую область "колыбелью украинского фашизма"
Служба безопасности не расследует слова нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, который назвал Львовскую область «колыбелью украинской фашизма».
Об этом говорится в ответе службы на запрос Радио Свобода.
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8 мая Кива в Facebook назвал премьера Дениса Шмыгаля «сукиным отпрыском предателей и пособников нацизма из Львовской области, колыбели украинского фашизма».
После этого группа нардепов обратилась к СБУ и Офис генпрокурора с целью предоставить правовую оценку заявлениям Кивы.
В службе ответили, что этого не сделали и не делают.
«По состоянию на сегодня досудебное расследование в уголовных процессах по указанным вами обстоятельствам следователями органов безопасности не осуществлялись и не осуществляются», – рассказала журналистам пресс-секретарь Гітлянська.
Как сообщал УНИАН, государственные исполнители столичного отдела ГИС арестовали банковские счета Кивы, который, несмотря на решение суда от июня 2019 года, так и не опроверг безосновательные обвинения погибшей активистки Екатерины Гандзюк в коррупции.