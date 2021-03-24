Ранее стало известно, что Кива претендует на научную степень кандидата наук.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива подтвердил подготовку к защите кандидатской диссертации в сфере государственного управления.

Об этом он рассказал изданию ГОРДОН.

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Депутат утверждает, что писал работу пять лет.

"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, после этого начал тихонько писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой", – заявил Кива.

Парламентарий назвал научную степень "процессом саморазвития". Однако Кива заметил, что удивлен таким вниманием к его работе.

"В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, засветилась информация о будущей защите и надо поднять какой-то хайп. Пожалуй, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", – ответил Кива.

24 марта стало известно, что Илья Кива претендует на научную степень.

Где учился Кива

По данным движения Честно, Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и Национальную академию внутренних дел по специальности "право".

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация "техник-механик").

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Автор: Яна Ставская