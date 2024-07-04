Президент хочет, чтобы Китай играл серьезную роль в вопросе прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких обстоятельствах поддержит введение санкций против Китая.

В интервью для Bloomberg у него спросили, видел ли он доказательства, что китайские товары двойного назначения или оружие используются российскими войсками на поле боя. Президент говорит, что пока у Украины нет на 100% доказательств того, что китайское оружие попадает в Россию.

"И сам лидер Китая уверял меня, что не будет этого делать. Некоторые детали - там есть. Я думаю, какие-то дроны или детали к дрону и тому подобное, наверняка двойного использования, но они не только китайские. Скажу вам откровенно: они идут, к сожалению, и из некоторых европейских стран. И с этим можно бороться. Опять же, мне кажется, что если бы захотел лидер Китая, чтобы этого не происходило, наверняка этого бы не происходило", - сказал Зеленский. Видео дня

В то же время, он ответил на вопрос о том, что распространяется информация, что китайские и российские компании совместно разрабатывают ударный дрон, и означает ли это, что Си Цзиньпин сказал ему неправду. "Я не могу оценивать то, что мне говорил Си Цзиньпин. Я с ним говорил напрямую, он сказал, что не будет поставлять оружие. И на этом точка", - отметил Зеленский.

При этом, Зеленский ответил на вопрос, должны ли США и европейцы ввести санкции против Китая, если данные о разработке совместного дрона подтвердятся.

"Если Китай разрабатывает совместно с Россией оружие, которое будет использоваться на территории Украины или которое будет использоваться для поддержки войны России против Украины, да, я уверен, что можно накладывать санкции", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент сказал, что хотел, чтобы Китай играл серьезную роль в вопросе прекращения войны России против Украины. "Большая страна. Реально вторая экономика, от которой сегодня очень сильно зависит Россия, потому что некуда экспортировать много разных своих товаров из-за санкций", - сказал Зеленский.

В этой связи, Зеленский согласился со словами президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин при желании может одним телефонным звонком заставить Россию прекратить войну, потому что зависимость России от Китая сильно возросла.

"Финский президент, коллега, действительно прав, что Китай мог сыграть колоссальную роль без оружия... Без оружия они могли бы очень помочь всем нам давить на Путина, чтобы он остановил эту войну. И это правда", - считает Зеленский.

Слухи о разработке дронов для России

Ранее издание Bloomberg сообщило, что компании РФ и КНР разрабатывают аналог иранского "шахеда".

По некоторым данным, китайские дроны еще не использовались на войне против Украины. Это может свидетельствовать о приближении Пекина к предоставлению России летальной помощи.

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