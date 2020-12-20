Трамп предположил, что хакеры могли повлиять и на аппараты по подсчету голосов на выборах.

К кибератакам на американские ведомства и компании может быть причастна не Россия, а Китай.

Читайте такжеBBC: Минстерство, контролирующее ядерный арсенал США, стало жертвой масштабной кибератакиОб этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем в реальности. Я был полностью информирован, все под контролем", – написал он.

По его словам, Россию всегда упоминают первой, когда что-то случается.

"По финансовым причинам низкокачественные СМИ боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а такое возможно!)", – написал он.

Также Трамп предположил, что хакеры могли повлиять и на аппараты по подсчету голосов на выборах.

Кибератаки на американские ведомства и компании

В четверг, 17 декабря, администрация Трампа и избранный президент Джо Байден выразили тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы.

Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.

"Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия", - заявил Помпео.

По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты "значительные усилия".

До этого момента о возможных связях атаки с Москвой заявляли источники ведущих американских СМИ, но администрация Дональда Трампа публично не комментировала эти утверждения. Москва причастность к атаке отрицает.

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Автор: Людмила Жерновская