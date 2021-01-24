Для рассмотрения вопроса о назначении новых выборов мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса не хватает двух документов.

Верховная Рада сможет назначить внеочередные выборы мэра Харькова после того, как городской совет предоставит необходимые документы о смерти Геннадия Кернеса.

Об этом говорится в служебной записке Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, которая оказалась в распоряжении Общественного.

Читайте такжеВыборов мэра Харькова весной может не быть: стало известно, почему

Согласно документу, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Впрочем, в письменном ответе в адрес главы Комитета говорится, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

"В соответствии с пунктом 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти - со дня принятия соответствующим советом решения, которым берется к сведению указанный факт", - объяснили в Верховной Раде.

Однако, такого решения на сессиях Харьковского горсовета не принимали. Единственное решение, принятое горсоветом после смерти Кернеса, касалось увековечения его памяти. На сайте мэрии городским головой до сих пор значится Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе проходит 40 дней.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

Читайте такжеСтало известно, кому Кернес оставил свое наследство

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Перед Новым годом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов передал в Верховную Раду обращение с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство через объявления Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий