Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская / фото instagram.com/oksanag
Супруга переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская прокомментировала смерть мужа.
Читайте такжеУ Кернеса в клинике отказала вторая почка - СМИОна опубликовала черно-белое фото с ним в своем Instagram и подписала:
«Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим… Больно очень».
О смерти Кернеса от осложнений из-за коронавирусной болезни сообщил его друг – бизнесмен Павел Фукс.
Болезнь Кернеса: что известно
- В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.
- За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
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