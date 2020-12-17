Первым о смерти мэра Харькова сообщил бизнесмен Павел Фукс.

Супруга переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская прокомментировала смерть мужа.

Читайте такжеУ Кернеса в клинике отказала вторая почка - СМИОна опубликовала черно-белое фото с ним в своем Instagram и подписала:

«Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим… Больно очень».

О смерти Кернеса от осложнений из-за коронавирусной болезни сообщил его друг – бизнесмен Павел Фукс.

Болезнь Кернеса: что известно

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

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Автор: Катерина Шварц