Новые выборы должна назначать Верховная Рада.

Выборы Харьковского городского головы, которые по закону должны пройти в последнее воскресенье марта или октября, вероятно, весной не состоятся.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на прогноз опрошенных экспертов.

В частности, глава провластной партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.

Читайте такжеВ горсовете Харькова заявили о невозможности подделки электронной подписи Кернеса

"Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А Терехову (нынешний секретарь горсовета, и.о. мэра - УНИАН), который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке - еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом", - пишет СМИ.

Политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - пояснил эксперт.

Смерть Кернеса и ситуация в Харькове: подробности

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявления Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован