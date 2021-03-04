Верховная Рада получила от городских властей Харькова пакет документов, который необходим для назначения внеочередных выборов мэра города.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь парламент имеет 90 дней, чтобы принять решение о назначении выборов городского головы Харькова.
"Харьковская власть всё-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления", - написал Качура.
Напомним, Верховная Рада не могла назначить выборы мэра Харькова из-за нехватки двух необходимых документов - копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения горсовета о принятии к сведению факта смерти городского головы.
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Смерть Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.
- Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.
- Перед Новым годом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов передал в Верховную Раду обращение с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.
- Харьковская прокуратура открыла уголовное производство через объявления Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.
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