Парламент имеет 90 дней, чтобы принять решение о назначении выборов городского головы Харькова.

Верховная Рада получила от городских властей Харькова пакет документов, который необходим для назначения внеочередных выборов мэра города.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь парламент имеет 90 дней, чтобы принять решение о назначении выборов городского головы Харькова.

"Харьковская власть всё-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления", - написал Качура.

Напомним, Верховная Рада не могла назначить выборы мэра Харькова из-за нехватки двух необходимых документов - копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения горсовета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Читайте такжеСтало известно, кому Кернес оставил свое наследство

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Перед Новым годом секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов передал в Верховную Раду обращение с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство через объявления Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий