По словам главы государства, нужно возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, а также одиноким людям.

Президент Владимир Зеленский считает правильным шагом введение в Украине карантина выходного дня.

Об этом Зеленский заявил на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львов Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9832 новых больных.

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Автор: Константин Гончаров