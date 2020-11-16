Президент Владимир Зеленский считает правильным шагом введение в Украине карантина выходного дня.
Об этом Зеленский заявил на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский.
Карантин выходного дня: что известно
- В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- Мэры отдельных городов, в частности Львов Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
- В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9832 новых больных.
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