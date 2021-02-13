Во время адаптивного карантина будут «красная», «желтая», «оранжевая» и «зеленая» зоны.

Кабинет министров Украины до 18 февраля должен одобрить постановление о новых зонах адаптивного карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает издание "Левый берег".

По его словам, согласно проекту, будет четыре зоны: «красная», «желтая», «оранжевая» и «зеленая».

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Как рассказал Ляшко, «желтая» зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Ограничения «красной» зоны - это ограничения, которые были введены во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей держаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях: загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%; количество госпитализаций - более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней; рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю; количество ПЦР-тестов за 7 дней - не менее 300 на 100 тысяч населения; коэффициент выявления случаев среди протестированных - более 20%.

По словам Ляшко, если в течение пяти дней будет держаться только один показатель, то регион переходит в «оранжевую» зону.

«Зеленая» зона, как добавил Ляшко, будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.

Карантин в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале февраля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращении в стране к адаптивному карантину.

Также Шмыгаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут устанавливаться отдельными решениями.

9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

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Автор: Леся Лещенко