Во время адаптивного карантина будут «красная», «желтая», «оранжевая» и «зеленая» зоны.

Правительство планирует продлить карантин в Украине. Его могут продлить сроком до 30 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что карантин в стране могут продлить до 30 апреля. При этом глава правительства говорил, что данная дата вряд ли будет окончательной.

Карантин в Украине

В начале февраля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.

Также Шмыгаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут устанавливаться отдельными решениями.

9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

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Автор: УНИАН