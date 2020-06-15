Минздрав готовит изменения в постановление о карантине, которые будут определять обстоятельства для перехода регионов к ужесточению ограничений

Это нужно на случай ухудшения эпидемической ситуации.

Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление правительства о карантине, которые будут определять обстоятельства для перехода регионов к ужесточению ограничительных мер.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причину роста количества новых случаев COVID-19 в Украине

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, Степанов отметил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий.

«Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать некоторые ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации», - пояснил министр здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальных, 14 тыс. 253 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram