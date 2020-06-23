Штрафы для нардепов: в "Слуге народа" рассказали, как в Раду не пустили полицию с протоколами за нарушение карантина

Некоторые народные депутаты нарушают карантин, игнорируя масочный режим в сессионном зале.

В Верховную Раду не пустили представителей полиции, прибывших для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, комментируя поведение депутатов, которые игнорируют защитные маски на заседаниях парламента.

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"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять", - заявил Радуцкий.

Как отметил "слуга народа", депутаты ничем не отличаются от других граждан Украины, поэтому они должны так же платить штрафы за нарушение законодательства.

Как сообщал УНИАН, ранее суд в Хмельницком не смог оштрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение карантина в кафе.

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