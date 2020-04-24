Кабмин уволил главу таможни Нефедова - депутат

Также уволены его заместители.

Кабинет министров уволил с должности руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни", - написал Гончаренко.

По его сведениям, также были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2019 года Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.