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Кабмин уволил главу таможни Нефедова - депутат

20:02, 24 апреля 2020
Политика
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Максима Нефедова уволили / фото УНИАН

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Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни", - написал Гончаренко.

По его сведениям, также были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2019 года Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

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