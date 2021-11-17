Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что определился с кандидатурой.

Кабинет Министров назначил Наталью Гусак на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее Гусак работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление.

Также она была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда регионы начнут выходить из "красной" зоныКак сообщал УНИАН, 5 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ. Он собирался предлагать правительству назначить на эту должность Наталью Гусак.

Ляшко отметил, что Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам этапов конкурса, которые предшествовали собеседованию.

За 2020 год она задекларировала 320 тысяч гривень и 11 тысяч долларов. Имеет жилой дом площадью 220 квадратных метров и земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

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Автор: Леся Лещенко