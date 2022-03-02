В городе гуманитарная катастрофа.

Проведена эвакуация из Волновахи около 400 человек, среди которых большинство - это дети.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что сегодня спасатели Донецкой области проводили эвакуацию жителей Волновахи. "Четвертые сутки люди страдают от бесконечных обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и старики находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа!" - отмечают в ГСЧС.

"Ежедневно в Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области поступают сотни звонков с просьбой о помощи. На сегодня спасатели Донетчины совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - сказано в сообщении.

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