Пристайко подчеркнул, что Украина делает все, чтобы обострения ситуации не произошло.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что украинская власть нашла баланс между подготовкой к противостоянию с РФ и тем, чтобы сохранять спокойствие.

Такое заявление он сделал в интервью изданию ВВС News Украина.

"Я считаю, что правильный баланс между тем, чтобы сохранять спокойствие и готовиться противостоять, он сейчас найден и его надо держаться", - сказал Пристайко.

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Реагируя на сообщения из-за рубежа о планах России по наступлению на Украину, посол отметил:

"У меня нет оснований не доверять руководству, моим друзьям и коллегам-министрам, которые занимаются этим напрямую. Я уверен, что из Киева видно ближе, что происходит".

"Первый переход русского солдата через нашу границу - это уже достаточное основание, чтобы понимать, что это началось", - сказал посол в ответ на вопрос о том, что будет критической точкой обострения ситуации, после которого придется принимать меры.

Он подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами делает все, чтобы этого не произошло.

Напомним, в понедельник лидеры США и Европы согласовали совместный план действий на случай вторжения России в Украину. Премьер-министр Борис Джонсон привел "мрачные" данные британской разведки, что Россия планирует молниеносный налет на Киев.

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