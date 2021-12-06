Вольганг Ишингер убежден, что цена такой войны была бы для Москвы более высокой, чем потенциальная выгода.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Вольганг Ишингер заявил, что начало полномасштабной войны России с Украиной сегодня маловероятное, поскольку цена за нее была бы для Москвы более высокой, чем потенциальная выгода.

Об этом он заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Ишингер убежден, что президента РФ Владимира Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО".

"Это для России - красная линия. Мы не можем сказать, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы могли бы дать понять - ориентируйтесь в долгосрочной перспективе немного на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", — отметил Ишингер.

Дипломат похвалил позицию новой правительственной коалиции в Германии по ситуации в Украине и Беларуси.

Читайте также"Накажем россиян, если они сунутся": разведчик высказался о возможном вторжении РФПри этом глава MSC убежден в необходимости ведения диалога между ЕС и РФ. По его мнению, новому правительству ФРГ стоит выступать за диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой.

"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией - полная тишина. Мы слишком позволяем нашим собственным партнерам по ЕС связывать нам руки. Диалог с Москвой был бы неправильным только тогда, когда его можно было бы интерпретировать как признак слабости".

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Марта Гичко