Глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Вольганг Ишингер заявил, что начало полномасштабной войны России с Украиной сегодня маловероятное, поскольку цена за нее была бы для Москвы более высокой, чем потенциальная выгода.
Об этом он заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.
Ишингер убежден, что президента РФ Владимира Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО".
"Это для России - красная линия. Мы не можем сказать, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы могли бы дать понять - ориентируйтесь в долгосрочной перспективе немного на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", — отметил Ишингер.
Дипломат похвалил позицию новой правительственной коалиции в Германии по ситуации в Украине и Беларуси.
Читайте также"Накажем россиян, если они сунутся": разведчик высказался о возможном вторжении РФПри этом глава MSC убежден в необходимости ведения диалога между ЕС и РФ. По его мнению, новому правительству ФРГ стоит выступать за диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой.
"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией - полная тишина. Мы слишком позволяем нашим собственным партнерам по ЕС связывать нам руки. Диалог с Москвой был бы неправильным только тогда, когда его можно было бы интерпретировать как признак слабости".
Ситуация на границе и возможная агрессия РФ
11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.
В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.
Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.
Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.
4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.