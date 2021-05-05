Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину поздним вечером, после 23.00. Официальная часть его визита в Украину начнется уже завтра.
Об этом сообщает ZN.UA, который ознакомился с программой визита Блинкена в Киев.
Читайте такжеБлинкен призвал мировое сообщество оказывать давление на РФ
Так, первая встреча главы американской дипломатии запланирована на 9:30 утра. Блинкен должен будет встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины - жертв агрессии РФ.
В 10:10 Блинкен должен будет отправиться на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10:35. А на 11:30 назначена встреча с президентом Владимиром Зеленским - она продлится около часа.
По информации журналистов, в настоящее время изыскивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.
На 14:15 намечен "круглый стол" с представителями украинского гражданского общества, он должен пройти в онлайн-режиме. В 15:15 должна состояться также онлайн-встреча Блинкена с сотрудниками посольства США в Украине.
После запланированных на 15:50 интервью СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.
Вас также могут заинтересовать новости
- Визит "ревизора". О чем Украина будет говорить с госсекретарем США Блинкеном
- США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2" - Блинкен
- У Байдена потребовали от РФ соблюдать свои обязательства и прекратить агрессию в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram