Встреча Блинкена с Зеленским намечена на завтра - на 11:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину поздним вечером, после 23.00. Официальная часть его визита в Украину начнется уже завтра.

Об этом сообщает ZN.UA, который ознакомился с программой визита Блинкена в Киев.

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Так, первая встреча главы американской дипломатии запланирована на 9:30 утра. Блинкен должен будет встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины - жертв агрессии РФ.

В 10:10 Блинкен должен будет отправиться на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10:35. А на 11:30 назначена встреча с президентом Владимиром Зеленским - она продлится около часа.

По информации журналистов, в настоящее время изыскивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

На 14:15 намечен "круглый стол" с представителями украинского гражданского общества, он должен пройти в онлайн-режиме. В 15:15 должна состояться также онлайн-встреча Блинкена с сотрудниками посольства США в Украине.

После запланированных на 15:50 интервью СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.

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Автор: Дмитрий Захаров