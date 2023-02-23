Заседание возобновится завтра.

Послы Европейского Союза в четверг, 23 февраля, не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter. По его словам, обсуждение 10-го пакета санкций против страны-террориста, который обещали приурочить к годовщине вторжения Российской Федерации в Украине, продолжится завтра утром.

"Послы Европейского Союза сегодня также не смогли договориться о новом пакете санкций в отношении России. Заседание возобновится завтра в 10:00", - написал журналист.

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Новые санкции против России

Как известно, с начала полномасштабной войны Европейский союз ввел 9 пакетов санкций против России. 10-й пакет готовят уже долгое время.

В начале февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, десятый пакет санкций ЕС против России будет принят к годовщине вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новый пакет санкций могут войти ограничения, которые коснутся машин, используемых в строительном и сельскохозяйственном секторах, а также запрет на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, которые были обнаружены в российском оружии.

Может быть введен запрет на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума, а также финансовые санкции в отношении четырех банков и 130 лиц и организаций.

Вчера Йозвяк писал, что послы стран Евросоюза не смогли принять решение о новом пакете санкций против России.

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