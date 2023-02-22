Лидеры девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы встретились накануне годовщины вторжения россиян в Украину.

Главы государств и правительств Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Словакии (так называемая "Бухарестская девятка") провели чрезвычайный саммит в Варшаве накануне первой годовщины полномасштабной войны в Украине.

В совместной декларации по итогам встречи они подчеркнули, что Россия продолжает свою неспровоцированную и жестокую агрессию против Украины, и они будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Лидеры 9 стран, к которым в этот раз присоединились президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, согласились с тем, что год назад Россия разрушила мир и безопасность в Европе. Они подчеркнули, что сегодня РФ представляет собой самую серьезную и прямую угрозу безопасности, и страны-союзники должны отвечать решительно, сплоченно и ответственно.

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"В соответствии с Уставом ООН и международным правом Украина осуществляет свое право на защиту от российской агрессии с целью восстановления полного контроля над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах международно признанных границ. С этой целью мы будем продолжать поддерживать усилия Украины столько, сколько потребуется. Мы чтим героизм украинского народа и отвагу его армии. Мы отдаем дань уважения украинским солдатам и женщинам-солдатам, которые защищают свою свободу и наши общие ценности", – говорится в совместной декларации.

Они также подчеркнули, что полны решимости продолжать международное давление на Россию.

"Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России. Число жертв среди мирного населения в Украине увеличивается из-за неизбирательных ракетных ударов России и точечных ударов по объектам критической инфраструктуры, акватория Черного моря используется в качестве тренировочного полигона для этих ударов. Виновные в зверствах и военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Мы полны решимости продолжать международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, включая Беларусь, кто активно содействуют агрессивной войне России против Украины", – подчеркнули лидеры в заявлении.

Лидеры также заявили о готовности тесно сотрудничать и поддерживать партнеров – Молдову, Грузию, Боснию и Герцеговину – которые "наиболее подвержены дестабилизирующему и пагубному влиянию Кремля" на востоке и юге Альянса.

На встрече присутствовали президенты Польши, Румынии, Словакии Анджей Дуда, Клаус Йоханнис и Зузана Чапутова, а также президенты Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии Румен Радев, Алар Карис, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Каталин Новак, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Что такое Бухарестская девятка

Бухарестская девятка состоит из девяти стран НАТО в Восточной Европе: Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Группа была создан в 2015 году по инициативе Польши и Румынии в ответ на захват Россией Крыма. Каждая из стран-членов присоединилась к НАТО после окончания холодной войны.

Большинство членов группы активно оказывают помощь Украине для противостояния российской агрессии. Болгария и Венгрия не следуют этому курсу.

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