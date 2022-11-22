Два человека из окружения Ермака попали в наблюдательный совет "Укрнафты", но не комментируют, как их туда назначили.

Журналисты выяснили, что в наблюдательном совете ПАО "Укрнафта" после принудительного отчуждения акций появились представители команды руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Да и в целом люди из окружения руководителя ОП занимают все больше госдолжностей.

Издание Bihus.Info напомнило, что 7 ноября 2022 года новый акционер "Укрнафты" — Минобороны — полностью изменило состав наблюдательного совета предприятия.

"Среди них Роза Тапанова — юристка, избранная в "Укрнафту" от Минобороны. Но раньше она работала юристом не в Минобороны, а в юрфирме действующего главу Офиса Президента", — говорится в материале издания.

Речь идет о юридической компании, созданной Ермаком в конце 1990-х, — ООО "Международная юридическая компания". И это еще не все: оказывается, Ермак и Тапанова основали одноименное адвокатское объединение как партнеры.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что после прихода Ермака в ОП Тапанова получила много госдолжностей: члена наблюдательного совета "Укрнафты", члена НС "Ощадбанка" и директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Пока редакция Bihus.Info не получила ответа на свой запрос к Тапановой, как она была назначена на такие должности.

Кроме того, продолжили журналисты, в наблюдательный совет "Укрнафты" избрали и Андрея Готу. Он работает советником руководителя ОП Андрея Ермака. И это не первая такая высокая должность: в сентябре 2021-го его назначили членом набсовета "Центрэнерго".

Редакция Bihus.Info направила запрос относительно этого назначения и Готе, он пообещал пересмотреть вопросы и ответить на них, но пока этого не сделал. Также журналистам удалось пообщаться с Готой, он сказал:

"Я никого не интересовал до этого момента. И тут на тебе — "Укрнафта".

Bihus.Info добавляет, что сам Ермак вместо ответа на вопрос об этих и других кадровых решениях пообещал передать запрос редакции Ставке верховного главнокомандующего, которая не имеет отношения к этим назначениям.

Журналисты отмечают, что запрос охватывал очень разные назначения. И в Офис генпрокурора, и в Минобороны, и в Совет по господдержке кинематографии, и в "Ощадбанк", и в Минюст. А еще запрос содержал вопрос по уголовному производству относительно возможного занижения налогов, в котором фигурирует компания, основанная Ермаком.

Что касается запроса в Минобороны, речь идет о назначении заместителем министра Алексея Резникова Дениса Шарапова. Он, как и Резников, — давний знакомый и бизнес-партнер Ермака, их связывают три компании и одно ГО.

Шарапова назначили руководителем новосозданного Агентства оборонных закупок, оно должно заниматься всеми закупками в Украине в сфере нацбезопасности и обороны.

И Шарапов, и Резников заверили, что Ермак не имеет никакого отношения к назначению первого в Минобороны.

Речь идет в расследовании и о назначении весной 2021 года продюсера Артема Колюбаева на должность председателя Совета по господдержке кинематографии. До прихода к власти его с Ермаком связывала совместная компания ООО "Ама Вижн".

Также журналисты связывают назначение Андрея Костина генпрокурором со знакомством с Андреем Ермаком.

Глава НБУ Андрей Пышный - тоже старый знакомый Ермака. Они вместе создали ОО "Почувствуй", оно занимается помощью людям с нарушением слуха.

Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", Чао "АвтоКрАЗ" и Чао "Запорожтрансформатор".

Это подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

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