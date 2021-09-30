Головко таким образом отреагировал на решение Венгрии поставлять газ из России в обход Украины.

Председатель Тернопольского областного совета, экс-нардеп Михаил Головко предложил "наехать" на венгров, проживающих в Украине, в ответ на газовый контракт Будапешта с"Газпромом".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Головко, Венгрия должна пересмотреть свою политику. Контракт с россиянами он назвал "ударом в спину" и призвал Украину отвечать на него. Вызов посла Венгрии он назвал неравнозначным действием.

"У нас есть гораздо большие рычаги, например... учитывая, что мы соседи, у нас есть вопросы венгерской диаспоры на Закарпатье, можно вообще немножко жестче на них "наехать", дать им понять: или вы дружите с Украиной и поддерживаете Украину и дружеские отношения, экономические связи, а если вы сотрудничаете с Россией, нашим врагом - то соответственно мы с вами будем по-другому общаться и говорить", - заявил тернопольский чиновник.

Что этому предшествовало

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил обращение в Европейскую комиссию по поводу венгерско-российского контракта.

Автор: Юрий Годован