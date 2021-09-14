Малюська говорит, что большинство министров в заявлениях используют неправильную формулировку.

Большинство министров допускают ошибки в своих заявлениях об отставке, заявил глава Минюста Денис Малюська.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По словам чиновника, многие министры в заявлениях пишет "прошу уволить меня". Как поясняет Малюська, это неправильная формулировка, поскольку министр не увольняется, а идет в отставку.

"Его парламент не увольняет, а лишь принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес председателя Верховной Рады", - разъяснил министр юстиции.

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Принятые Радой постановления об отставке министров с формулировкой "уволился по собственному желанию" Малюська назвал не соответствующими Конституции и законам Украины.

Ранее сообщалось, что в Министерство юстиции впервые взяли на работу пожизненно осужденную женщину. Она работает удаленно в Патронатной службе министра.

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Автор: Юрий Годован