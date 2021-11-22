Кулеба говорит, на позицию некоторых стран влияет мнение России.

Оглядка некоторых стран-членов НАТО на мнение России мешает вступлению Украины в Альянс.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, евроатлантический курс Украины задекларирован на всех уровнях, однако на практике "российский фактор" играет свою роль.

"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос - что на это скажет Россия?. Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО", - сказал министр.

При этом Кулеба убежден, что Украина все-таки станет членом НАТО.

Читайте такжеУкраина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022

"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", - заверил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поддержка Украины со стороны НАТО не представляет угрозу для России.

Напомним, в коммюнике по итогам предыдущего саммита НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом Альянса с помощью реализации Плана действий по членству.

Позже спикер президента России Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".

Автор: Юрий Годован