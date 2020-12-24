В пресс-службе суда отметили, что результаты рассмотрения этих ходатайств должны быть учтены во время сообщения Тупицкому о подозрении.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора и подготовил ряд ходатайств к ОГ.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"Сегодня, 24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для участия в процессуальном действии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая полученную повестку Тупицким подготовлен ряд ходатайств в Офис генпрокурора.

"Результаты их рассмотрения должны быть учтены во время процессуального действия, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - пояснили в суде.

Конституционный кризис в Украине из-за решения КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

Также Зеленский направил в парламент письмо с просьбой не рассматривать на заседании Комитета по вопросам правовой политики законопроект о прекращении полномочий КС до получения выводов Венецианской комиссии.

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Автор: Антонина Доломанжи