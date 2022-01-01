В прошлый раз Германия председательствовала в G7 в 2015 году.

Германия в 2022 году в рамках председательства в "Большой семерке" возглавит "Группу поддержки" G7 в Украине.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

Читайте такжеПослы G7 ждут "конкурентного избрания нового главы НАБУ и САП

"Сегодня последний день председательства Великобритании в Группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Германии Анке Фельдгузен и команде Посольства Германии в Украине". - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2021 года Британия начала председательствовать в "Большой семерке" и соответственно в "Группе поддержки" Украины G7.

14 июня 2021 года главы государств и правительств стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) после встречи на британском курорте Карбис-Бэй в Корнуолле призвали Российскую Федерацию отвести войска от восточных границ Украины.

В прошлый раз Германия председательствовала в G7 в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости: