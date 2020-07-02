Кернес снова собирается баллотироваться в мэры Харькова

Он отметил, что у него нет политических амбиций «всеукраинского масштаба».

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что снова собирается баллотироваться на должность городского головы.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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«Я – да. Я пойду в мэры города. Я пойду на местные выборы с «Блоком Кернеса – успешный Харьков», – сказал Кернес.

Городской голова рассказал, что у него нет политических амбиций «всеукраинского масштаба», хотя он и был в списке партии «Оппозиционный блок» на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

«В прошлом году у меня не было амбиций. Я бы не пошел, если бы мы преодолели пятипроцентный барьер, то я бы не пошел в народные депутаты. Я бы отказался. Я говорил, что я откажусь. А зачем я шел? Потому что была команда и у нас была стратегия», – подчеркнул Кернес.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что не видит оснований для отмены местных выборов из-за пандемии.

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