Глава города отметил, что он офицер противовоздушной обороны.

Мэр Белой Церкви (город в Киевской области) Геннадий Дикий заявил, что решил пополнить ряды Вооруженных сил Украины.

Чиновник в видеообращении сказал, что имеет военную специальность и является офицером. "Я офицер противовоздушной обороны. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, с сотнями тысяч, миллионами наших граждан стать на защиту государства", - отметил он.

Напомним, в конце марта стало известно, что украинский писатель, лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан планирует вступить в ряды бригады Нацгвардии "Хартия". Вместе с Жаданом ряды нацгвардейцев должен пополнить и один из музыкантов.

Кто такой Дикий Геннадий Анатольевич - что о нем известно

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины осенью 2022 года сообщали Геннадию Дикому о подозрении по делу о махинациях с недвижимостью, в результате которых территориальной громаде был нанесен ущерб на более чем 8 миллионов гривень. Чиновник отверг все обвинения.

В прошлом году мэр от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получил нагрудный знак за активное содействие армии.

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