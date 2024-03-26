Писатель активно занимается волонтерской деятельностью.

Украинский писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан планирует вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини", который транслировали в эфире информационного телемарафона. Отмечается, что писатель рассказал журналистам о своих намерениях в Серебрянских лесах, где передавал помощь военным. Вместе с ним к войску присоединится один из музыкантов.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов - есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане Украины, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех уравнивает. Потому что наше войско является довольно точным слепком, отражением украинского общества", - сказал он.

Украинские звезды на войне против России:

Как известно, в начале полномасштабной войны большое количество украинских певцов, актеров и медийных людей взяли в руки оружие, чтобы защитить страну от российских захватчиков.

Недавно украинский музыкант и саундпродюсер Сергей Силаков, известный как thekomakoma, объявил, что присоединился к Вооруженным силам Украины.

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