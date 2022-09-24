Как подчеркнул Михаил Подоляк, "многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал применение российскими оккупантами иранских беспилотников.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации", - заявил он.

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РФ получила иранские дроны и уже начала их применять

В середине августа стало известно, чтоИран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136"). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области. В последнее время вражеские войска активизировали использование иранских дронов на юге Украины.

В частности, 23 сентября враг атаковал Одессу 6 иранскими БпЛА. Дроны разрушили админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

Также 23 сентября в Украине впервые сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Этот аппарат сбили на юге Украины. В тот же день МИД по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

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