Президент подчеркнул, что сегодня перед российскими пропагандистами стоит довольно сложная задача.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что факт выступления в Кнессете обвиняемого РФ в "нацизме" президента Украины подтверждает, насколько в Москве все не так.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что сегодня выступил в Кнессете перед депутатами и чиновниками Израиля.

"Конечно, Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Премьер-министр Израиля господин Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы обрести мир. Если это возможно", - отметил он.

После этого Зеленский уже на русском языке подчеркнул, что сегодня перед российскими пропагандистами стоит довольно сложная задача.

"Ведь впервые президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 марта выступил перед парламентом Израиля. Он призвал их помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

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