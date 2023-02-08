Глава государства обвинила правительство Грузии в подрыве репутации страны.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти на свободу, даже получив помилование, поскольку он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Об этом заявила действующая президент страны Саломе Зурабишвили.

По мнению Зурабишвили, отказавшись отпустить Саакашвили на лечение, суд приговорил весь грузинский народ к тому, чтобы "ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации".

При этом она отметила, что президентское помилование не сможет стать юридическим основанием для освобождения из тюрьмы в случае с Саакашвили. Проблема в том, что он проходит обвиняемым еще по трем делам.

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Зурабишвили посетовала, что действующее грузинское правительство практически лишило Грузию перспектив европейской интеграции.

"Репутация страны разрушена, доверие к ней разрушено, наше место в новом геополитическом контексте оказалось неопределенным. Что само по себе может быть опасно, если Россия посчитает, что мы потеряли четкую поддержку наших традиционных партнеров", – заявила президент Грузии.

Ситуация с Саакашвили

С октября 2021 года Михаил Саакашвили находится в заключении после своего добровольного возвращения в Грузию. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, по одному из них был заочно приговорен к шести годам заключения. Сам Саакашвили считает все обвинения политическим преследованием.

Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую прекратил только через полтора месяца. После этого здоровье политика оказалось подорванным. В конце 2022 года адвокаты сообщали, что Саакашвили мог быть отравлен.

Украинские власти обратились к Грузии и мировому сообществу с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу. Однако грузинский суд отказался отпустить узника.

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