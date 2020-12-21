Сторонников интеграции с Россией - 13%.

48% украинцев поддерживают евроинтеграционное направление страны, но почти треть опрошенных не желает интегрироваться ни в один из союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса "Что пережили Украины и мир в 2020 году и чего нам ждать в 2021: политические и экономические прогнозы", которые представили на пресс-конференции.

"Большинство украинцев (48%) считают, что Украина должна следовать в направлении интеграции с Европейским Союзом. Сторонников интеграции с РФ в Украине 13%, еще почти треть не желает интегрироваться ни в один из союзов", - отмечают социологи.

По данным опроса, на юге сторонников евроинтеграции почти столько же, сколько сторонников нейтралитета - 36 и 33% соответственно, а сближение с Россией хотят почти каждый четвертый - 23%, на востоке интеграцию с ЕС и с Россией поддерживают почти одинаковое количество опрошенных - 24 и 26% соответственно, а 40% за нейтралитет. Зато на западе и в центре интеграцию с ЕС поддерживают 72 и 52% соответственно.

Читайте такжеПосол ЕС о евроинтеграции Украины: стакан больше, чем полный

Что касается интеграции Украины в НАТО, то ее поддерживает 42% опрошенных, военный союз с РФ - 11%, и 34% за внеблоковый статус. На западе и в центре вступление в НАТО поддерживают больше всего (68% и 47% соответственно), на юге и востоке вступление в НАТО поддерживают менее 26% и 16% соответственно, но и союз с РФ здесь не поддерживают. Больше всего в этих регионах склоняются к внеблоковому статусу - 42% на юге и 54% на востоке.

Как проводился опрос

Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами (в возрасте 18 лет и старше), проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк