Эрдоган пригласил Зеленского в Турцию

Состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

Президента Владимира Зеленского с Днем Независимости поздравил турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

«Президент Турции поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Он также поздравил главу Украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Эрдоган пригласил главу Украинского государства посетить Турцию.

Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Было положительно отмечено возобновление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий», - сообщили в пресс-службе.

Разговор Зеленского и Эрдогана: что еще обсудили президенты

Зеленский также поздравил коллегу с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности страны и государств региона.

Среди прочего главы государств обсудили состояние выполнения предыдущих договоренностей о реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц АР Крым.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня.

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Автор: Светлана Закелова