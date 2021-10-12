В руководстве Днепропетровской территориальной организации партии "УДАР" будут люди, которыми не руководят из Москвы или Вашингтона, отметил Виталий Жеганский.

Бывший председатель партии "Голос" на Днепропетровщине Виталий Жеганский заявил о своем переходе в "УДАР Виталия Кличко". Об этом сообщили на официальной странице партии в Днепропетровской области в Facebook.

В публикации отметили, что в октябре состоится областная конференция, на которой будет избрано руководство Днепропетровской территориальной организации партии "УДАР Виталия Кличко".

"Точно могу сказать, что в руководстве будут люди, которыми руководят не из Москвы или Вашингтона. Люди, которые ориентированы на Киев и всю Украину", – прокомментировал свое решение Жеганский.

Автор: Иван Бойко