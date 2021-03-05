Список стран, с которыми будет разрешено двойное гражданство, будет тщательно готовиться.

Список стран, с которыми будет разрешено двойное гражданство, будет тщательно готовиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

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Кулеба отметил, что является последовательным сторонником идеи двойного гражданства.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор. С ним не может идти о каком-либо двойном гражданстве", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что в недавнем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины по этому вопросу были очерчены "контуры позиции государства, которая должна быть отражена в будущем законодательстве об участии лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины".

"Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза, странами пяти глаз (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания - УНИАН), то есть со странами мира, для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы. И список этих стран будет калиброваться. Будет зависеть от некоторых критериев ", - заявил Кулеба.

"Таким образом, мы будем держать ареол украинства в мире как одно целое, и гражданин, выехавший на постоянное место жительства, например, в страну Европейского Союза, в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом частью украинского пространства, сохранить украинский паспорт", - сказал Кулеба.

Двойное гражданство в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на заседании СНБО рассматривался вопрос двойного гражданства.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кабмину поручено разработать соответствующий законопроект в течение ближайших двух месяцев. Данилов заявил, что чиновники, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.

4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете гражданам Украины, которые имеют иностранное гражданство, занимать определенные государственные и политические должности в Украине.

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Автор: Виталий Саенко