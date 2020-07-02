Более половины опрошенных украинцев совсем недовольны деятельностью Рады
Более чем половина опрошенных украинцев совсем недовольны деятельностью Верховной Рады.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
Так, совсем недовольны деятельностью парламента 55% граждан, 20% - скорее не удовлетворены, 15% - затруднились ответить, 7% - скорее удовлетворены, а 2%- вполне довольны.
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Деятельностью президента Зеленского оказались совершенно не удовлетворены 32%, вполне удовлетворены его деятельностью - 9%. Немного худший рейтинг у главы Рады Дмитрия Разумкова – 36% совсем не удовлетворены, а 6% - вполне довольны. Еще хуже у премьер-министра Дениса Шмыгаля – 39% совсем не удовлетворены, а лишь 1% - вполне довольны.
Также более чем половина респондентов призналась, что совсем не удовлетворены деятельностью Кабинета Министров.
Опрос проводился 24-28 июня, всего было опрошено 2 тысячи респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. Ошибка исследования не более 2,2%.
Как сообщал УНИАН, если бы выборы президента Украины происходили в ближайшее время, 34,6% респондентов среди тех, кто намерен голосовать и определился, поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.
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