Более половины опрошенных украинцев совсем недовольны деятельностью Рады

Деятельностью президента Зеленского оказались совершенно не довольны 32% опрошенных граждан Украины.

Более чем половина опрошенных украинцев совсем недовольны деятельностью Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, совсем недовольны деятельностью парламента 55% граждан, 20% - скорее не удовлетворены, 15% - затруднились ответить, 7% - скорее удовлетворены, а 2%- вполне довольны.

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Деятельностью президента Зеленского оказались совершенно не удовлетворены 32%, вполне удовлетворены его деятельностью - 9%. Немного худший рейтинг у главы Рады Дмитрия Разумкова – 36% совсем не удовлетворены, а 6% - вполне довольны. Еще хуже у премьер-министра Дениса Шмыгаля – 39% совсем не удовлетворены, а лишь 1% - вполне довольны.

Также более чем половина респондентов призналась, что совсем не удовлетворены деятельностью Кабинета Министров.

Опрос проводился 24-28 июня, всего было опрошено 2 тысячи респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. Ошибка исследования не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, если бы выборы президента Украины происходили в ближайшее время, 34,6% респондентов среди тех, кто намерен голосовать и определился, поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.

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