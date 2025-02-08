То что было сказано в Америке для того, чтобы выбить оружие для Украины, обернулось против него самого, говорит Кулеба.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что просматривает критические комментарии, но не особо рефлексирует по этому поводу. И единственная критика, которая его действительно цепляет - это реакция на заявление в интервью американскому СМИ о том, что в случае отсутствия оружия "украинцы будут воевать лопатами".

Как пояснил Кулеба в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук, тогда Украина боролась за принятие законопроекта о финансировании Конгрессом новых поставок оружия для ВСУ. Один из аргументов, который использовали против принятия законопроекта, заключался в том, что для того, чтобы закончить войну, надо дать украинцам понять, что больше оружия не будет, и тогда они будут более сговорчивыми.

"Тогда был нужен сильный эмоциональный образ, метафора, это американцы, надо по-простому объяснить... И получается то что я сказал в Америке для того, чтобы выбить оружие для Украины, обернулось, что "Кулеба отправляет всех воевать лопатами" и все это запомнили. Это до сих пор меня преследует", - отметил экс-министр.

Также, против него есть еще несколько критических историй - о побеге в Америку, и в целом, как к представителю власти - "до чего вы довели страну". Однако, по словам Кулебы, из всех нарративов "цепляет только лопата".

"По одной простой причине - я как министр 80% времени занимался оружием. И когда посвящаешь себя этому... и есть результаты, на которые никто не надеялся и которые превзошли все ожидания, а тебе потом вешают, что ты с лопатами отправлял людей воевать - честно скажу, это единственная тема, которая меня цепляет", - говорит экс-министр.

Кулеба призвал не отказываться от вступления в НАТО

Экс-глава МИД подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сдавать тему вступления в НАТО. По его словам, сейчас не за что продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины.

Он также заявил, что команда Трампа сделала большую "переговорную ошибку", сразу заявив, что вступление Украины в НАТО придется отложить, а не попытавшись "продать" эту тему Путину.

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