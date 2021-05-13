По данным следователей, Медведчук планировал помогать России в проведении подрывной деятельности в ущерб обороноспособности, суверенитету, государственной, информационной и экономической безопасности Украины.

Реализация преступного плана, разработанного народным депутатом от «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком, могла привести к такому уровню дестабилизации ситуации в Украине, которая позволила бы РФ изменить внешнеполитический курс государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом один из прокуроров сообщил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

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По словам прокурора, с целью эффективного вмешательства во внутренние дела Украины представителями РФ было решено привлечь ряд граждан Украины, в том числе известных политиков, бывших государственных деятелей и чиновников, которые имеют определенное влияние на общественное мнение и ход политических процессов в государстве и которые должны были дискредитировать Украину как на внутреннем, так и международном уровнях.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в неустановленное пока время, но не позднее марта 2015 года, в неустановленном месте неустановленными представителями РФ к противоправной деятельности против Украины решено привлечь Виктора Медведчука», - отметил прокурор.

Согласно данным следствия, Медведчук, будучи несогласным с политическим курсом действующей власти, находясь в личных дружеских отношениях с руководством РФ, с целью направления внешнеполитического курса Украины на сближение с Россией решил помочь Кремлю в совершении действий, направленных на достижение вышеуказанной цели путем осуществления подрывной деятельности против Украины.

По словам прокурора, Медведчук не позднее марта 2015 года предложил народному депутату Тарасу Козаку принять участие в оказании РФ помощи в подрывной деятельности против Украины путем совершения ряда умышленных действий в ущерб суверенитету и обороноспособности, государственной, экономической и информационные безопасности Украины. Козак согласился. Указанные лица вступили в предварительный сговор.

Козак, в соответствии с отведенной ему ролью пособника в совершении преступления, должен был выполнять указания и поручения по систематическому общению с представителями РФ и обмену информацией, заметил прокурор.

Также к противоправной деятельности были привлечены другие лица, которые в настоящее время не установлены следствием.

«Себе господин Медведчук отвел роль организатора и соисполнителя преступления. В свои обязанности он включил координацию в совершении преступных действий и подбор соучастников, разработку плана совершения преступных действий, изготовление и редактирование соответствующих документов», - подчеркнул он.

По замыслу Медведчука, совершение преступления должно было происходить по двум общим направлениям - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности, суверенитету, государственной и информационной безопасности и помощь в проведении подрывной деятельности в ущерб экономической безопасности Украины.

«Реализация указанного плана должна была привести к такому уровню дестабилизации обстановки в Украине, которая бы позволила представителям органов управления РФ осуществлять эффективное, фактическое и опосредованное управление событиями в Украине: принятие управленческих решений, манипулирование общественным мнением и т.д., таким образом, который приведет к выгодному только стране-агрессору изменению внешнеполитического вектора развития Украины», - отметил прокурор.

Дело против Медведчука и Козака: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Прокуратура просит суд избрать Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене и нарушении законов войны, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Козак, по данным правоохранителей, сейчас скрывается в РФ.

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Автор: Константин Гончаров