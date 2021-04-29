Нардепы решили завтра не собираться на заседание \ фото УНИАН
Народные депутаты решили отменить завтрашнее заседание Верховной Рады.
Читайте такжеАрахамия об исключении Шевченко из фракции: на 1 мая "сделаем подарок"Как передает корреспондент УНИАН, по соответствующее постановление «О внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№ 5426) проголосовали 332 парламентариев.
Постановлением предусмотрено, что завтра, 30 апреля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Вас также могут заинтересовать новости
- Раде рекомендовали принять за основу законопроект о противодействии антисемитизму в Украине
- ОПЗЖ устроила "Бессмертный полк" прямо в Раде (фото)
- Арахамия об увольнении Степанова: на должность министра уже есть несколько кандидатур
- Арахамия анонсировал заявление фракции по случаю марша в честь дивизии СС "Галичина"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram