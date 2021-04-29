30 апреля парламентарии планируют работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Народные депутаты решили отменить завтрашнее заседание Верховной Рады.

Читайте такжеАрахамия об исключении Шевченко из фракции: на 1 мая "сделаем подарок"Как передает корреспондент УНИАН, по соответствующее постановление «О внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№ 5426) проголосовали 332 парламентариев.

Постановлением предусмотрено, что завтра, 30 апреля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк