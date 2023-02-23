23 февраля Трухин написал заявление о сложении мандата.

Верховная Рада поддержала решение о прекращении полномочий народного депутата Александра Трухина. Решение поддержали 288 нардепов.

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Дело Трухина - что известно

23 августа 2021 года произошло ДТП с участием Трухина на автодороге из Полтавы в Киев. В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. В протоколах полиции с места аварии указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек. Сам депутат утверждал, что в день аварии не был пьяным.

Видео дня

Позже было обнародовано видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП. Один из патрульных рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора позволить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить".

Расследование этого факта было начато 2 февраля генеральным прокурором. В начале сентября 2022 года нардепу сообщили о подозрении.

22 февраля Высший антикоррупционный суд признал депутата виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В соответствии со ст. 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

Сегодня, 23 февраля, Трухин написал заявление о сложении мандата.

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