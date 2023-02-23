Политик написал заявление еще вчера, 22 февраля.

Народный депутат Александр Трухин решил сложить свой мандат. Он уже написал ответное заявление.

"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он также обнародовал фото заявления Трухина, которое датировано вчерашним днем, 22 февраля.

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Дело Трухина - что известно

23 августа 2021 года произошла авария с участием Александра Трухина, который на тот момент был нардепом от "Слуги народа". Тогда пострадали шесть человек.

По информации СМИ, политик был нетрезв и именно он был виновником ДТП. Сам Трухин уверял, что не был пьян.

В начале февраля 2022 года издание "Украинская правда" обнародовало видео из камеры патрульного полицейского с места аварии, на котором нардеп просит правоохранителя позволить ему "тихонько пойти в лес", и обещает "отблагодарить".

2 февраля 2022 года Трухина исключили из "Слуги народа". Тогда председатель Партии Елена Шуляк утверждала, что законодательных оснований для лишения мандата нет.

22 февраля 2023 года Трухин признал свою вину по делу о предложении взятки полицейскому и пошел на сделку со следствием. По ее условиям, он должен перевести 6 миллионов гривен на поддержку ВСУ, оплатить штраф в размере 68 тысяч гривен. Кроме того, почти 50 тысяч гривен залога, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ.

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