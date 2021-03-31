В СИЗО он будет оставаться до 21 мая.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана антитеррористической операции Андрея Антоненко, который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила жалобу адвокатов Антоненко на решение Шевченковского районного суда Киева, которым ему продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Таким образом Антоненко будет оставаться в следственном изоляторе до 21 мая.

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая.

Что известно о деле

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

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Автор: Дмитрий Хилюк