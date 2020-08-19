ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна, освободив его от уголовной ответственности

Дело касалось недостоверного декларирования.

Высший антикоррупционный суд закрыл дело экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о недостоверном декларировании из-за истечения сроков давности.

Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее решение коллегия судей ВАКС приняла 18 августа, удовлетворив ходатайство Омеляна.

Читайте такжеНАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Он освобожден от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины, в связи с истечением сроков давности.

«Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019года, а по второму - 30 марта 2020. По истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако последний оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа обратился в суд с соответствующим ходатайством », - пояснили в ВАКС.

Дело против Омеляна: что известно

Уголовное производство против экс-министра поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года.

Его обвиняли в представлении деклараций в 2015 и 2016 годах с указанием недостоверных данных на 3 млн 034 тыс. 532 грн и 8 млн 024 тыс. 419 грн соответственно.

Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры с апреля 2016 по август 2019 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи