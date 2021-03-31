Зеленский обладает патентами на полезные модели и изобретения, а также правами на торговые марки.

Президент Владимир Зеленский внес ежегодную декларацию о доходах на посту главы государства за 2020 год.

Данные появились на сайте НАПК.

Зарплата президента за год составила 336 тысяч гривень, Елены Зеленской в ООО "Квартал 95" - 952 тысячи гривень.

Также супруги получили доход от сдачи имущества "Квартала" в аренду в сумме 2,4 миллиона гривень. В общем, доход Зеленских в 2020 году составил 22,7 миллиона гривень.

Недвижимость

Читайте такжеСМИ обсуждают переписку "слуги", которая хочет "свалить из страны" (фото)У Зеленского в Киеве есть квартиры и ряд паркомест, еще одна квартира – в общей собственности с женой Еленой Зеленской. Глава государства также зарегистрировал свое проживание в комплексе "Конча-Заспа". В собственности у Елены Зеленской - жилье в оккупированной Ялте.

Чета Зеленских разделила аренду квартиры в Великобритании на более 90 квадратов, а с 2015-го супруги стали пользоваться поместьем в Италии стоимостью 88 589 023 гривень.

Драгоценные вещи

Зеленский задекларировал наручные часы брендов «BREGUET», «Tag Heuer», «ROLEX»; у первой леди – серьги и кольца с бриллиантами от «Graff», наручные часы «Bovet» и «BREGUET».

Автомобили

Президент владеет автомобилем «RANGE ROVER» 2016 года выпуска, а его жена – «MERCEDES-BENZ» модели S 500 4 MATIC 2014 года.

Ценные бумаги и корпоративные права

У президента и первой леди есть облигации более чем на 5 миллионов гривень. Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).

Зеленский обладает патентами на полезные модели и изобретения, а также правами на торговые марки.

На банковских счетах президентской четы хранится 4,7 миллиона гривень, более 125 000 долларов и более 10 000 евро.

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Автор: Яна Ставская