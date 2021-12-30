Уровень выполнения будет зависеть от того, как оборонный комплекс отработает последние дни года.

Уровень выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) текущего года составит 95-98%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Что касается ситуации с использованием ГОЗа, мы вполне осознаем уровень выполнения. Он будет на уровне 95, 97, 98% – все будет зависеть от сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал он.

Также он выразил уверенность, что в следующем году вопрос выполнения ГОЗа будет лучше отработан.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра обороны Алексея Резникова по состоянию на 1 декабря государственный оборонный заказ текущего года профинансирован на 85%.

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