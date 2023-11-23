Сообщают, что это произошло по решению главы парламентской фракции.

У партий "Слуга народа" приостановили членство нардепа Андрея Одарченко, которого арестовали на два месяца по подозрению в попытке дать взятку главе Госагентства восстановление инфраструктуры Мустафе Найему. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу партии.

Сообщают, что это произошло по решению главы парламентской фракции.

"Это стандартная процедура, которую мы применяем в подобных случаях. Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами", - сказали в партии.

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Дело Одарченко - детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами. Речь идет о о народногом депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело № 991/10231/23 и избрал меру пресечения для народного депутата из партии "Слуга народа" Андрея Одарченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривень.

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